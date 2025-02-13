Психолог Андрияничева: замена вредных привычек полезными может длиться до года

Психолог Майя Андрияничева в интервью сайту «ТСН 24» рассказала, как избавиться от вредных привычек и сформировать полезные.

По ее словам, причины появления вредных привычек связаны с внутренними конфликтами и стрессовыми ситуациями. Чтобы избавиться от них, нужно понять корни проблемы, создать мотивацию и заменить привычку на более полезную.

Эксперт подчеркнула, что процесс может занять до года, и для успеха важны постепенность, позитивное подкрепление и создание новых ритуалов. Она также выразила сомнения относительно эффективности техник нейролингвистического программирования, подчеркивая, что научных доказательств действенности этой методики недостаточно.