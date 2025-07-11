Психолог Андрияничева сообщила, что послеродовая депрессия у мужчин чаще всего проявляется в агрессии

Послеродовая депрессия у женщин может быть очень тяжелой, но и мужчины не застрахованы от этого состояния после появления ребенка в семье. Об этом «ТСН24» рассказала психолог Майя Андрияничева.

«Это не каприз, не эгоизм и не слабость», — утверждает Андрияничева, говоря о послеродовой депрессии у мужчин.

Такое состояние называется патернальной послеродовой депрессией, и, по разным данным, с ней сталкиваются от 4 до 10% мужчин в первые три-шесть месяцев после рождения ребенка.

Почему возникает мужская послеродовая депрессия?

Гормональные изменения. У мужчин после рождения ребенка меняется гормональный фон: снижается уровень тестостерона, повышаются уровни пролактина и окситоцина. Эти изменения могут влиять на настроение, мотивацию и поведение.

Психоэмоциональное давление. Усталость, тревога, бессонные ночи, изменение семейной динамики, рост ответственности и давление ожиданий — все это может привести к патернальной послеродовой депрессии.

У женщин послеродовая депрессия чаще выражается в тревожности, плаксивости, чувстве вины, эмоциональных качелях. У мужчин — в агрессии, уходе от близости, отстраненности, молчаливом страдании.