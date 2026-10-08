Психолог Алексеева заявила, что воспитание без отказов ведет к психологическим проблемам

По словам специалиста, если ребенок никогда не сталкивается со словом «нет», есть риск вырастить человека с пограничным типом личности. Алексеева сравнила два подхода: авторитарное воспитание — это кастрюля с кипящим супом под плотной крышкой, давление внутри растет и однажды может разорвать ее изнутри. Вседозволенность — кастрюля без крышки на сильном огне, содержимое выплескивается наружу.

Психолог объяснила, что психика строится на балансе возбуждения и торможения, а также желаний и долженствований. Ребенок, растущий без отказов, вырастает без внутреннего ощущения долга: у него есть только права и желания, которые должны исполняться немедленно. В школе такие дети часто не справляются с учебной нагрузкой, поскольку у них нет навыка подчиняться правилам. Физически они взрослеют, но психологически остаются в детской позиции, тогда как взрослая жизнь строится на обязанностях.