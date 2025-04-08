Психолог Алексеева: боли в верхней части спины могут быть симптомами тревожного расстройства

Это состояние не всегда просто распознать, хотя многие испытывают тревогу. Психолог отметила, что у тревожных расстройств симптомы часто связаны с физическими ощущениями и поведением, написал Piter.TV.

Среди симптомов тревожности специалист выделила: боли в шее и верхней части спины на протяжении долгого времени; проблемы со сном; постоянную тягу к еде и покупкам в интернете; потливость; сухость во рту, не связанную с питанием или лекарствами; чувство физического напряжения, когда человек ощущает себя как сжатую пружину.

Ранее эксперт делилась советами о пользе игр для поддержания умственной активности.