Психолог Александрова посоветовала брать короткие, но частые отпуска для психологического комфорта

Чтобы иметь возможность перезагрузиться и дать психике отдохнуть, лучше делать выбор в пользу нескольких длинных отпусков. Об этом Life рассказала психолог, сексолог, основатель крупнейшей школы семейных ценностей «Точка G» Евгения Александрова.

По ее словам, регулярные короткие периоды отдыха в течение года способствуют восстановлению энергии и поддержанию активности.

Кроме того, такое распределение отдыха дает возможность разбивать отпуск на недельные интервалы. Что впоследствии облегчает их интеграцию в рабочий календарь, способствуя предотвращению утомления.

Наконец, короткие и частые отпуска улучшают психологическое состояние. Регулярные выходные или путешествия помогают уменьшить стресс и сохраннить оптимистичный взгляд на жизнь.