Психолог Аксенова: женский алкоголизм можно вылечить лишь один раз

Женщину от алкоголизма можно вылечить лишь единожды. Во второй раз делать это будет бесполезно, рассказала семейный клинический психолог Анна Аксенова сайту krsk.aif.ru.

По словам специалиста, одной из основных причин женского алкоголизма до сих пор остается пьющий муж. Она подключается к мужчине в надежде не потерять контакт. Женщины спиваются в течение пяти месяцев, за это время происходят кардинальные искажения личности.

Аксенова отметила, что после лечения к срыву может привести даже употребление кефира или кваса, а также препаратов со спиртом в составе.

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