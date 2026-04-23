Психолог Абравитова заявила, что наличие собаки снижает вероятность развития клинической депрессии у человека

Клинический психолог Марианна Абравитова в беседе с RT объяснила, почему собака может стать отличным средством для предотвращения депрессии.

По ее мнению, собака приносит в жизнь человека множество эмоций, что помогает избежать состояния депрессии.

«Собака дает хозяину огромное количество эмоций. А наличие эмоций как раз и не позволяет человеку погружаться в депрессию», — подчеркнула она.

Психолог отметила, что владение собакой требует значительной ответственности, которая также способствует предотвращению депрессивных состояний.

«И когда человек поглощен ответственностью и эмоциями, то ему крайне сложно уйти в депрессию. Какие бы коллизии ни происходили с хозяином, собака оттягивает на себя его внимание», — добавила Абравитова.

Таким образом, по словам специалиста, наличие собаки значительно снижает вероятность развития клинической депрессии у человека.