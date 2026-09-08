Психолог Абравитова назвала частые проверки замков признаком ОКР

Клинический психолог Марианна Абравитова рассказала, что постоянные возвращения домой для проверки замков, плиты или розеток могут быть проявлением обсессивно-компульсивного расстройства, сообщает RT .

Абравитова пояснила, что такие действия могут быть связаны с ритуальной формой ОКР и патологическими сомнениями. Причина не в рассеянности, а в нарушении работы «проверочной системы» мозга.

У человека без расстройства мозг фиксирует, что дверь закрыта или плита выключена. При ОКР этот сигнал может не закрепляться или не доходить до «центра уверенности», объяснила психолог. За проверками часто стоит сильный страх ответственности или потери контроля.

«Проверки — это попытка искусственно снять тревожное состояние», — отметила Абравитова.

По ее словам, повторные возвращения закрепляют тревогу и могут усиливать ее. Специалист посоветовала обратиться за помощью, если проверки происходят ежедневно, отнимают много времени и распространяются на замки, плиту, краны, розетки и другие предметы.