Психолог Абдуллаева: избыток кортизола провоцирует выпадение волос и набор веса

Психолог Валентина Абдуллаева перечислила негативные последствия повышенного выброса кортизола — гормона стресса. Избыток в данном случае может привести к бессоннице и развитию депрессии, передала «Вечерняя Москва».
По словам эксперта, длительное эмоциональное напряжение зачастую провоцирует выпадение волос, набор или потерю веса, появление воспалений на коже. Кроме того, человек может столкнуться со снижением иммунитета, болезнями сердечно-сосудистой и репродуктивной систем.
При таких симптомах стоит обратиться к врачу. Психолог также посоветовала чаще бывать на свежем воздухе и выполнять дыхательные практики, добавила газета «Петербургский дневник».
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