Психиатр Вилков: забывчивость и невнимательность у взрослых могут быть признаками СДВГ

Считается, что синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) диагностируют только у детей. Однако заболевание встречается во взрослом возрасте, пусть и нечасто, передала слова психиатра Алексея Вилкова «Вечерняя Москва».
Если недуг не удалось выявить в детстве, он преследует человека дальше, предупредил эксперт. Такие ситуации медик назвал очень редкими.
Врач отметил, что к симптомам относятся забывчивость, снижение концентрации внимания и нарушения в организации работы. СДВГ можно спутать с неврастенией, тревогой и повышенной усталостью из-за больших нагрузок.
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