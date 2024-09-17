Психиатр Вилков: забывчивость и невнимательность у взрослых могут быть признаками СДВГ

Считается, что синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) диагностируют только у детей. Однако заболевание встречается во взрослом возрасте, пусть и нечасто, передала слова психиатра Алексея Вилкова «Вечерняя Москва».

Если недуг не удалось выявить в детстве, он преследует человека дальше, предупредил эксперт. Такие ситуации медик назвал очень редкими.

Врач отметил, что к симптомам относятся забывчивость, снижение концентрации внимания и нарушения в организации работы. СДВГ можно спутать с неврастенией, тревогой и повышенной усталостью из-за больших нагрузок.