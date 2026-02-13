Психиатр Вилков рекомендовал сангвиникам осваивать методики по управлению стрессом для сохранения здоровья

Психиатр и психотерапевт Алексей Вилков рассказал «Известиям» , что люди с различным темпераментом имеют свои уязвимости в плане здоровья. Холерики, например, склонны к повышенной возбудимости и эмоциональной нестабильности, что может приводить к невротическим состояниям, плохому перенесению стресса и гипертонии.

«Меланхоликам одновременно свойственны повышенная тревожность и склонность к глубоким переживаниям», — отметил эксперт.

У таких людей часто возникают тревожные и депрессивные расстройства. Флегматики, по словам психиатра, более устойчивы в эмоциональном плане, однако скрытые переживания могут негативно сказываться на их физическом здоровье, повышая риск инсульта, инфаркта и онкологических заболеваний.

Сангвиники, хоть и настроены легко по отношению к жизненным трудностям, часто берут на себя много дел и не справляются с нагрузкой, что приводит к неврастении.

Для поддержания здоровья психиатр рекомендовал холерикам осваивать техники саморегуляции, меланхоликам — учиться управлять эмоциями, флегматикам — выражать свои чувства, а сангвиникам — работать с методиками по управлению стрессом.