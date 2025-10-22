Психиатр Вилков рассказал, что заикание обычно возникает после сильного стресса или внезапного испуга в детстве

Международный день заикающихся людей отмечают в среду, 22 октября. Врач-психиатр и психотерапевт Алексей Вилков в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал о причинах и способах коррекции нарушения плавности речи, при котором происходят задержки или повторения звуков, слогов и даже целых слов.

По словам психотерапевта, чаще всего заикание проявляется в детстве из-за внезапного испуга или сильного стресса. Вилков подчеркнул, что у детей с повышенной нервозностью и тревожностью нарушение может перейти во взрослую жизнь. Тогда речевое поведение закрепляется в работе мозга и требует коррекции у специалистов, отметил aif.ru.

Избавиться от заикания во взрослом возрасте сложнее, но шанс на полное излечение сохраняется. Особенно если человек готов работать над собой совместно с логопедом и психотерапевтом, добавил доктор.