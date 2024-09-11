Психиатр Вилков рассказал, что накопленные обиды могут подорвать физическое здоровье

Долгие обиды, которые человек носит в себе, могут подорвать не только психическое, но и физическое здоровье. Об этом рассказал психиатр, психотерапевт Алексей Вилков, передала «Вечерняя Москва».

Как уточнил медик, в психосоматике существует такая теория, что непрожитые обиды приводят к серьезным заболеваниям. Подавленный негатив, как правило, создает дополнительное напряжение внутри организма, а затем выливается в депрессию либо рак.

Чтобы не столкнуться с тяжелыми последствиями для здоровья, Вилков советует быстро прощать близких и окружающих людей, а также не копить в себе негативные эмоции.