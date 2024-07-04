Психиатр Вилков рассказал, что депрессия приводит к нарушениям навыков мышления в зрелом возрасте

Исследования показывают, что переживание депрессивных состояний в молодом возрасте и до 55 лет может негативно сказаться на когнитивных способностях и памяти в более позднем возрасте. Об этом рассказал психиатр Алексей Вилков, передала «Вечерняя Москва».

Он объяснил, что депрессия, обусловленная внутренними, эндогенными факторами, приводит к дисбалансу нейромедиаторов в мозге.

«Они влияют на работу мозга и в том числе могут вызывать изменение его структуры. Если это проявляется в молодости, то всегда параллельно приводит к нарушению у людей в плане их коммуникации и эмоциональности», — отметил Вилков.

Психиатр также указал на то, что депрессия может затруднить адаптацию к жизни в общем, и в старости может способствовать развитию деменции, особенно при наличии генетической предрасположенности.