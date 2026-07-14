Психиатр Вилков предупредил о высоких рисках бессонницы и тревожности после 50 лет

Психиатр и психотерапевт Алексей Вилков предупредил о возможных тревожных и депрессивных расстройствах, а также нарушениях сна у людей старше 50 лет. В этом возрасте организм переживает серьезные изменения, передала «Вечерняя Москва» .

По словам врача, стресс может спровоцировать психогенные расстройства. Они проявляются постоянной тревогой, беспокойством, снижением настроения или сочетанием тревожных и депрессивных симптомов.

Часто к этим проблемам присоединяется бессонница. Человек долго не может заснуть, просыпается ночью или слишком рано утром, а днем чувствует усталость и снижение работоспособности.

Кроме того, после 50 лет, особенно после 65, возрастает риск деменции — нарушения памяти, внимания и мышления. Ее причины чаще связаны с внутренними процессами в головном мозге, добавил aif.ru.