Прямой связи между ночными кошмарами и старением нет, однако регулярные страшные сны могут указывать на проблемы с психикой. Об этом сайту «Вечерняя Москва» сообщил психиатр и психотерапевт Алексей Вилков.

По словам эксперта, кошмары нередко свидетельствуют о повышенной тревожности, депрессии, эмоциональной нестабильности или пережитой психологической травме. Если пугающие сны длятся долго, они усугубляют эти расстройства, провоцируют бессонницу и ухудшают качество ночного отдыха, что со временем способно отразиться на внешности.

При регулярных кошмарах и страхе засыпания врач посоветовал обратиться к психотерапевту либо сомнологу. Вилков добавил, что редкие кошмары опасности не представляют. Они возникают на фоне переутомления или стресса, когда спящий мозг перерабатывает накопившиеся негативные эмоции.