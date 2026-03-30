Психиатр Вилков объяснил, что биполярное расстройство характеризуется периодами депрессии и эйфории

Сегодня, 30 марта, отмечается Всемирный день биполярного расстройства, который призван привлечь внимание к проблеме болезни. Психиатр Алексей Вилков подробнее рассказал о симптомах, передала «Вечерняя Москва» .

Врач пояснил, что биполярное расстройство — это хроническое психическое заболевание, часто возникающее из-за наследственного фактора. Его распространенность в мире составляет около 2%.

«Заболевание проявляется периодами депрессии, когда у человека наблюдается устойчиво сниженное настроение длительностью не менее двух недель. Потом эти периоды могут переходить в состояние повышенного настроения. Человек чувствует эйфорию и гипоманию», — отметил медик.

По его словам, люди часто путают симптомы и ошибочно относят к БАР перепады настроения, которые длятся несколько дней. Также биполярное расстройство путают с эмоциональной нестабильностью из-за стресса или особенностей характера, добавила газета «Петербургский дневник».