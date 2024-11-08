Психиатр Вашкин назвал отечность и морщины спутниками стресса

Многие заболевания преследуют человека именно из-за стресса. Эмоциональное напряжение может вызывать, например, головные боли. Об этом рассказал психиатр Дмитрий Вашкин в беседе с РИАМО .

По его словам, такое состояние зачастую сопровождается быстрой утомляемостью, нарушением сна, проблемами с пищеварением и учащенным сердцебиением. Из-за тревоги и переживаний снижается иммунитет, что приводит к частым простудам.

Вашкин назвал акне, морщины и отечность спутниками стресса. Кроме того, при длительном беспокойстве наблюдаются тусклый цвет лица, а также повышенная жирность или сухость кожи, добавил сайт KP.RU.