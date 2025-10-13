Психиатр Соловьева отметила, что среди молодежи становится популярным находить у себя психические расстройства

Врач-психиатр Надежда Соловьева в беседе с «Москвой 24» поделилась наблюдениями о новом явлении в обществе. Она рассказала, что среди молодежи становится популярным находить у себя психические расстройства, а людей без таких диагнозов называют «нормиками».

Соловьева отметила, что в социальных сетях распространяется тренд «дуркинг». Молодые люди по своей воле ложатся в частные психдиспансеры, считая, что это помогает отдохнуть от суеты и справиться с выгоранием.

Эксперт подчеркнула, что такая мода имеет двоякий эффект. С одной стороны, она способствует большей толерантности к психическим расстройствам. С другой стороны, некоторые молодые люди, желая попасть в клинику, делятся между собой «симптомами» и инструкциями, как попасть к врачу, не задумываясь о возможных последствиях для дальнейшего трудоустройства.

Несмотря на это, Соловьева не видит проблем в такой тенденции, считая ее определенной психопрофилактикой, которая приведет к формированию более компетентного поколения в плане психического здоровья.