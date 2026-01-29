Психиатр Соколов предложил есть скумбрию и тыквенные семечки для хорошего настроения зимой

Многие люди в холодное время года сталкиваются с ухудшением настроения и апатией. Это может быть связано с сезонным аффективным расстройством, которое чаще встречается у жителей высоких широт. Как справиться с таким состоянием, рассказал психиатр Владимир Соколов в беседе с сайтом KP.RU .

По его словам, комплексный подход к лечению САР включает коррекцию образа жизни и питания. Важную роль в профилактике и лечении депрессивных расстройств играют омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты. К лучшим источникам специалист отнес минтай, скумбрию, сельдь и сардины.

Врач также напомнил, что магний участвует в более чем 300 биохимических реакциях мозга, которые обеспечивают контроль гормона стресса. Для восполнения дефицита нутриента стоит употреблять тыквенные семечки, миндаль и темный шоколад.