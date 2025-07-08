Психиатр Сиволап назвал отказ от развлечений главным отличием депрессии от переутомления

Психиатр, профессор кафедры психиатрии, психотерапии и психосоматической патологии РУДН Юрий Сиволап рассказал сайту KP.RU , как распознать депрессивное расстройство и не перепутать его с переутомлением.

По словам специалиста, отличительным признаком депрессии может быть деперсонализация: человек отчетливо ощущает себя измененным, что может восприниматься как причина падения продуктивности.

Также признаком депрессии может служить снижение мотивации и ярко выраженное нежелание работать, которого не было раньше. При переутомлении или выгорании сложно сосредоточиться на работе, однако на отдых человек может собраться. В случае же депрессии прокрастинация затрагивает все сферы жизни, включая развлечения.

При этом Сиволап подчеркнул, что депрессия поддается терапии. В 70% случаев она лечится антидепрессантами первой линии.