Психиатр Шуров заявил, что побочное действие антидепрессантов может влиять на здоровье детей

В СМИ появились сообщения о том, что в России снизился возраст приема антидепрессантов — такие препараты все чаще назначают детям уже с девяти лет. Психиатр Василий Шуров рассказал «Ридусу» о возможных рисках злоупотребления антидепрессантами в детском возрасте.

Предварительно, из-за повышенной тревожности родителей и информационной перегрузки у детей возраст приема антидепрессантов в стране снижается. Сейчас их часто выписывают подросткам 12–14 лет, но иногда даже третьеклассникам.

«Побочное действие у таких препаратов значительное, а эффекта, если нет реальной депрессии, пациент не ощутит — несмотря на обывательское представление, что они улучшают настроение по-любому. Возможны проблемы со зрением, со сном, с пищеварением — со стороны любого органа и системы», — отметил доктор.

Тем не менее Василий Шуров усомнился в сообщениях об участившихся назначениях антидепрессантов детям, отметив, что это противоречит сложившейся психиатрической практике.