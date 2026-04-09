Психиатр Шуров рекомендовал посещать групповую терапию при лудомании

Справиться с игровой зависимостью без посторонней помощи крайне трудно. Наиболее эффективный путь — обратиться к профессионалам и посещать групповую терапию. Об этом рассказал психиатр-нарколог Василий Шуров в беседе с ИА НСН .

По словам эксперта, попытки справиться с проблемой самостоятельно, полагаясь только на силу воли, зачастую оказываются безуспешными, особенно если уже появились серьезные негативные последствия.

Врач отметил необходимость системной работы: человек пробует отказаться от игры, и если не выходит — обращается к специалисту. Многие пытаются бросить каждый год, но без поддержки это редко удается, предупредил медик.