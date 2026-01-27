Психиатр Шуров предупредил о росте лудомании из-за легализации онлайн-казино

Психиатр-нарколог Василий Шуров выразил несогласие с предложением Министерства финансов РФ о легализации онлайн-казино. Об этом сообщил « Ридус ».

По мнению врача, такая инициатива может привести к увеличению случаев игромании в стране.

«Это вызовет всплеск лудомании в нашей стране. У нас и без того много подпольных онлайн-казино, которые рекламируют всевозможные блогеры с сомнительной репутацией», — отметил медик.

Он пояснил, что процедура оформления банковского займа занимает считанные минуты, равно как и мгновенное проигрывание полученных средств в виртуальном казино. Затем зависимый игроман пускается в отчаянную погоню за деньгами любыми доступными средствами, порой прибегая даже к незаконным методам добычи финансов, предупредил специалист.