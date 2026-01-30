Психиатр Шуров предупредил, что использование веселящего газа приводит к тяжелой гипоксии мозга

Психиатр Василий Шуров в беседе с RT подробно объяснил риски, связанные с употреблением веселящего газа (закиси азота), подчеркнув, что он оказывает негативное влияние на центральную нервную систему и может привести к тяжелым последствиям для здоровья.

Веселящий газ вызывает гипоксию мозга, что приводит к временному возбуждению и веселому настроению. Длительное употребление этого вещества может привести к необратимым изменениям в клетках мозга, вызывая неврологические и когнитивные нарушения. Закись азота нарушает координацию движений и может вызвать тошноту, рвоту и даже потерю сознания.

Кроме того, закись азота негативно влияет на зрение и ориентацию в пространстве, что повышает риск автомобильных аварий и травм. Опасность препарата также заключается в том, что после прекращения ингаляции эффекты быстро пропадают, и человек возвращается к норме. Это приводит к соблазну повторного приема, что может привести к серьезным последствиям для здоровья.