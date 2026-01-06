Психиатр Шуров предупредил, что частое взвешивание может указывать на расстройство пищевого поведения

Психиатр Василий Шуров в беседе с «Абзацем» предупредил, что частое взвешивание может указывать на расстройство пищевого поведения и негативно сказываться на эмоциональном состоянии человека.

Специалист отметил, что постоянное взвешивание часто становится симптомом недовольства собой и ведет к страданиям.

«Рекомендуется взвешиваться не чаще чем раз в неделю», — подчеркнул Шуров.

Он пояснил, что вес не может значительно меняться за сутки, но колебания в 100 граммов могут вызвать у некоторых людей сильную фиксацию на весе, что ведет к ужесточению диеты или эмоциональному срыву.

Диетолог Елена Соломатина добавила, что зимой потребность организма в калориях возрастает, аппетит усиливается, а желание употреблять сытную и жирную пищу становится сильнее. Однако такое питание в совокупности с уменьшением физической активности может привести к набору веса.