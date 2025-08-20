Психиатр Шуров отметил, что цифровая зависимость приводит к деградации мозга

В современном мире взаимодействие человека с технологиями становится источником тревоги. Люди все чаще признаются, что не могут отказаться от проверки уведомлений и постоянного скроллинга в социальных сетях. Некоторые даже пытаются устроить себе «цифровой детокс», чтобы отдохнуть от онлайн-мира. Психиатр и нарколог Василий Шуров в разговоре с ОСН подтвердил наличие цифровой зависимости.

Доктор отметил, что время использования телефона сопоставимо со временем, которое человек тратит на сон или работу.

«Есть классический симптом любой зависимости — это синдром отмены», — подчеркнул специалист.

Психиатр добавил, что цифровая зависимость в основном влияет на мозг, приводя к деградации и полной зависимости от гаджетов. Шуров рекомендовал ограничить использование технологий и разработать правила для их использования, чтобы справиться с этой проблемой.