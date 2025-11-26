Психиатр Штань предупредила о деменции из-за злоупотребления алкоголем

Исследование социального проекта «Деменция.net» и Аналитического центра НАФИ показало, что многие россияне недооценивают влияние образа жизни на развитие деменции. Только 27% опрошенных считают злоупотребление алкоголем значимым фактором риска, тогда как другие факторы упоминаются гораздо чаще. Врач-психиатр, эксперт социального проекта «Деменция.net» Мария Штань рассказала сайту «Страсти» , что злоупотребление алкоголем может привести к серьезным проблемам.

Оно повреждает миелиновые оболочки нервных волокон, по которым передаются сигналы, и может вызвать гипертонический криз, судороги и другие нарушения. Это ухудшает умственные способности и может привести к развитию алкогольной деменции.

Когнитивные нарушения могут возникнуть и при умеренном употреблении алкоголя.

«Качество алкоголя, количество, частота употребления, исходное состояние здоровья — все влияет на последствия. Для людей старшего возраста с хроническими заболеваниями опасными могут быть даже небольшие дозы», — объяснила психиатр.

Длительное употребление спиртных напитков может привести к развитию Корсаковского синдрома, при котором человек перестает запоминать недавние события. Нарушения могут развиваться на протяжении нескольких лет из-за кумулятивного эффекта алкоголя.

Людям, уже страдающим алкоголизмом, нельзя резко прекращать употребление спиртного. Внезапный отказ может спровоцировать развитие психоза, после которого могут проявиться нарушения памяти, эмоций и мышления. В тяжелых случаях возможен летальный исход, предупредила психиатр.