Психиатр Штань предупредила, что ранние симптомы когнитивных нарушений часто маскируются под обычную рассеянность

Врач-психиатр, кандидат медицинских наук, эксперт социального проекта Деменция.net Мария Штань рассказала «Известиям» о простых и эффективных тестах, которые можно провести дома для выявления начальных признаков деменции.

По словам эксперта, ранние симптомы когнитивных нарушений часто маскируются под обычную рассеянность. Поэтому важно использовать методики с доказанной эффективностью.

Одним из самых простых и наглядных способов проверки является тест «Часы». Человеку предлагают нарисовать циферблат со всеми цифрами и изобразить стрелки, указывающие конкретное время. Трудности с выполнением задания — неровный круг, скученные или выходящие за границы цифры, неправильная длина или положение стрелок — могут свидетельствовать о зрительно-пространственных нарушениях, которые часто сопровождают когнитивные расстройства.

Для оценки речи и словарного запаса используются тесты на фонетическую и семантическую активность. В первом случае нужно за минуту назвать как можно больше слов на определенную букву, например «С» (имена собственные не считаются). Нормой для пожилого возраста считается 12 и более слов. Результат ниже нормы, долгие паузы или повторы могут указывать на сосудистые поражения мозга.

Во втором тесте требуется за минуту перечислить как можно больше животных, растений или предметов мебели. Норма — от 12, оптимально — более 15 слов. Этот тест чувствителен к работе височных долей мозга, где располагается гиппокамп, повреждение которого лежит в основе болезни Альцгеймера.

Штань рекомендует проводить такие проверки ежегодно всем людям старше 65 лет. Раннее выявление изменений позволяет вовремя скорректировать образ жизни и замедлить развитие заболевания.