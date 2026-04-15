Психиатр Штань отметила, что после 35 лет когнитивные способности могут ухудшиться из-за недосыпа и усталости

Врач-психиатр и эксперт социального проекта «Деменция.net» Мария Штань рассказала «Газете.Ru» , что ухудшение памяти, рассеивание внимания и сложности с концентрацией после 35 лет часто связаны не с серьезными заболеваниями, а с усталостью, недосыпом и эмоциональным выгоранием.

По словам специалиста, в основе синдрома эмоционального выгорания лежат нейрофизиологические механизмы, которые влияют на работу мозга. Из-за постоянного напряжения слабеют нейронные связи в префронтальной коре, уменьшается объем серого вещества в гиппокампе, падает уровень нейротрофического фактора и уменьшается активность серотонин- и дофаминергических систем, что ведет к апатии.

«Последствия недосыпа, усталости, стресса проходят после отдыха, устранения причин. Если же симптомы сохраняются, необходимо обратиться к специалисту для уточнения состояния здоровья», — сказала Штань.

Она посоветовала снизить нагрузку на мозг, чтобы предотвратить выгорание: не брать задачи на дом, отделяя работу от личной жизни, выделять время на отдых и гулять на свежем воздухе, сократить время в соцсетях, спать не менее 7–8 часов и сбалансировать рацион питания.

«Не каждое забытое слово или потерянная мысль — признак болезни. Но такие сигналы говорят о перегрузке психики. Игнорировать их не стоит, потому что со временем состояние может закрепиться», — заключила психиатр.