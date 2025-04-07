Психиатр Шпорт рассказала о развитии бесплатной медико-психологической помощи

По официальной статистике, около четырех миллионов россиян имеют психические расстройства. Однако реальное число может достигать 17,7 миллиона человек. За прошедшие годы российская психиатрия претерпела значительные позитивные изменения, направленные на благо пациентов. Такое заявление сделала главный психиатр Минздрава РФ, доктор медицинских наук Светлана Шпорт, сообщил сайт KP.RU .

Так, в России открываются кабинеты медико-психологического консультирования, где можно получить помощь бесплатно по полису ОМС. Прием ведут медицинские психологи. Также работают кабинеты с врачами-психиатрами и психотерапевтами. Укомплектованность специалистами составляет более 80%.

«Это очень хороший показатель по сравнению с другими специальностями», — заявила медик.

Меры направлены на повышение доступности медицинской помощи для людей с психическими заболеваниями, подчеркнула Шпорт. По ее словам, нововведения также устраняют психологические преграды среди пациентов, снижая их страхи перед посещением психоневрологического диспансера.

Реформы уже приносят плоды: число обращений к специалистам растет, увеличивается количество диагностированных случаев заболеваний, добавила специалист.