Психиатр Шпорт рассказала, что в России нет всплеска психических заболеваний после пандемии коронавируса

В России удалось избежать всплеска психических расстройств и заболеваний, которые развивались в качестве последствий перенесенного коронавируса. Об этом Life рассказала генеральный директор Федерального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии им. Сербского Минздрава РФ, главный внештатный специалист-психиатр Минздрава России Светлана Шпорт.

По ее словам, в России значительно повысилось качество оказываемой медицинской помощи. Отчасти это случилось из-за появления новых и активной работы старых медицинский центров.

Кроме того, при лечении психических расстройств в нашей стране используют современный и передовые методики. Они помогают пациентам не только нормально функционировать со своим диагнозом, но и значительно повышать качество своей жизни.

Эти два фактора и повлияли на то, что в России не наблюдали повальных осложнений с психикой, вызванных коронавирусом.