Психиатр Семченков предупредил, что весеннему обострению наиболее подвержены люди с хроническими заболеваниями

Многие объясняют свою весеннюю раздражительность усталостью или нехваткой витаминов. Однако за таким состоянием могут скрываться серьезные биологические процессы. О том, почему организм не всегда успевает за календарной весной и какие сигналы нельзя игнорировать, «Газете.Ru» рассказал психиатр, психотерапевт, эксперт телеканала «Доктор» Александр Семченков.

«Весеннее обострение» — это реальный физиологический процесс, а не миф. Весной организм вынужден быстро перестраиваться после долгих зимних месяцев.

«Важно понимать, что весеннему обострению наиболее подвержены люди с хроническими заболеваниями не только психоэмоционального, но и соматического плана», — говорит Семченков.

Организм здорового человека обычно адаптируется к новым условиям за две недели. Но у людей со склонностью к хроническим заболеваниям этот процесс может вызвать проблемы.

Особенно сложно приходится тем, кто уже имеет психоэмоциональные или ментальные проблемы. Им труднее всего подстроиться под новые погодные и биологические условия. Однако врач подчеркивает: внимательными нужно быть и тем, кто страдает от заболеваний внутренних органов. Общая перестройка метаболизма может «ударить» по любому слабому месту в организме.

Как понять, что пора обратиться за медицинской помощью? Врач выделяет несколько ключевых маркеров: подавленное состояние по утрам; раздражительность и повышенный эмоциональный фон; нарушения сна и аппетита; апатия.

Эксперт рекомендует не дожидаться критической точки, особенно если вы уже знаете о своей склонности к сезонным ухудшениям. Если состояние не улучшается в течение недели, лучше проконсультироваться с врачом заранее.