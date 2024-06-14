Психиатр Рудов предупредил, что жара может вызвать обострение психических заболеваний

Сильная жара негативно влияет не только на физическое, но и на психическое здоровье. Об этом «Свободной прессе» рассказал психиатр Виктор Рудов.

Он объяснил, что жара переносится многими крайне тяжело. При высоких температурах возможно обезвожживание и даже галлюцинации.

«Иногда случается так, что сама паническая атака не наступает, а вот страх перед ней в разы усиливается. Из-за этого люди могут совершать странные поступки. Если это подкреплено психическими расстройствами, то может доходить до крайности», — отметил врач.

Он посоветовал внимательно прислушиваться к своим ощущениям и стараться избегать долгого нахождения на жаре.