Психиатр Рудковский рассказал о рисках пивного алкоголизма в теплое время года

С приходом тепла многие россияне предпочитают освежиться бокалом пива, воспринимая его как безобидный способ расслабиться. Однако врачи отмечают увеличение потребления слабоалкогольных напитков и срывов у людей с зависимостью именно в этот период. Психиатр клиники «АлкоСпас» Антон Рудковский объяснил «Газете.Ru» , чем опасен пивной алкоголизм.

По словам эксперта, основная проблема пива — в его восприятии.

«Пиво воспринимается как что-то повседневное и безопасное. У многих нет ощущения, что это алкоголь, который может привести к зависимости. Но с медицинской точки зрения это тот же этанол, который влияет на мозг и формирует привыкание», — отметил Рудковский.

Весной увеличение светового дня и потепление усиливают потребление пива. Также важную роль играет физиологическая перестройка организма.

«Весной меняется гормональный фон, режим сна и уровень энергии. Человек может испытывать нестабильное настроение, тревожность или усталость. Пиво в этом случае начинает использоваться как способ саморегуляции — чтобы расслабиться или снять напряжение», — добавил специалист.

Рудковский подчеркнул, что регулярное употребление пива может привести к таким же изменениям в работе мозга, как и употребление крепкого алкоголя, включая формирование зависимости и рост толерантности.