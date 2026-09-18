Психиатр Рудковский объяснил, как не набрать вес после отказа от курения

Нарколог и психиатр клиники «АлкоСпас» Антон Рудковский сообщил, что лишний вес после отказа от курения чаще связан с изменением привычек, а не с замедлением обмена веществ, пишет « Газета.ru ».

После отказа от никотина люди нередко заменяют сигареты едой, особенно сладостями и калорийными перекусами. По словам Рудковского, привычные паузы для курения сохраняются во время стресса, после еды или от скуки, но вместо сигареты человек выбирает печенье или шоколад.

Отказ от курения также становится стрессом, поэтому мозг может искать быстрый способ получить удовольствие через еду. Врач посоветовал заранее определить ситуации, в которых обычно хотелось курить, и подобрать замену: выпить воды, прогуляться, пожевать жвачку без сахара или немного размяться.

Специалист не рекомендует одновременно бросать курить и строго ограничивать рацион. Сначала следует закрепить отказ от никотина, а затем постепенно корректировать питание, передает ИА НСН.

Рудковский подчеркнул, что даже временный набор веса не сопоставим с рисками длительного курения для сердца, сосудов и легких.