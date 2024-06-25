Психиатр Портнова: мыльные пузыри являются отличным средством от детской истерики

Детский психиатр Департамента здравоохранения города Москвы Анна Портнова в беседе с «Ридусом» рассказала, что практика с мыльными пузырями отлично помогает отвлечь ребенка от истерики.

При надувании мыльных пузырей главное правильно дышать, то есть делать глубокий вдох и выдох.

«Ребенок концентрирует внимание на выдохе, надувая пузыри, а потом вдыхает, обогащая свой организм кислородом. Кроме того, играть с мыльными пузырями — это очень весело», — сказала она.

Интерес у детей вызывают не только пузыри, но и разворачивающийся при надувании бумажный язык, добавила Портнова.