Психиатр Поликарпов сообщил о связи снижения способности ощущать ароматы с Альцгеймером

Снижение способности ощущать ароматы может быть одним из ранних индикаторов развития болезни Альцгеймера у пожилых людей, особенно среди тех, кто имеет генетическую предрасположенность к данному заболеванию. Такое заявление сделал психиатр-нарколог и психотерапевт Александр Поликарпов в интервью для KP.RU .

По словам медика, у людей старше 69 лет, имеющих ген, связанный с повышенным риском болезни Альцгеймера, обоняние в среднем хуже на 37%.

Специалист пояснил, что при болезни Альцгеймера в головном мозге накапливается токсичный белок бета-амилоид. Этот процесс может затрагивать не только зоны, отвечающие за память, но и участки мозга, которые обрабатывают запахи.

«За распознавание запахов отвечают определенные зоны коры головного мозга. Выяснилось, что в них тоже могут возникать скопления амилоида, и это приводит к нарушению обоняния», — добавил эксперт.

Согласно данным, каждый год в мире становится на 10 миллионов человек с деменцией больше. По прогнозам специалистов, к 2030 году число людей с этим диагнозом достигнет 74,7 миллиона.