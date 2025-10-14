Психиатр Пичугина назвала нарушения сна и изменения аппетита у детей поводом для беспокойства

Врач-психиатр НИКИ детства Юлия Пичугина поделилась информацией о том, какие признаки в поведении детей должны насторожить родителей. В интервью «Радио 1» специалист объяснила, что на осенние перепады настроения у детей влияют биологические и социальные факторы.

Пичугина отметила, что в этот период меняются циркадные ритмы и продолжительность светового дня, а мозг адаптируется к новым условиям. При этом интенсивность учебной и социальной жизни остается высокой.

Психиатр подчеркнула, что необходимо отличать обычную усталость от клинических состояний. На начальные проблемы часто указывают нарушения сна и изменения аппетита. Если ребенок испытывает трудности с засыпанием, просыпается вялым или теряет аппетит, это может быть поводом для беспокойства, написал сайт «Свободная Пресса».

Также следует обращать внимание на изменения в поведении, такие как панические атаки, рвота, появление страхов или стремление изолироваться. Дети в возрасте 9–10 лет особенно уязвимы.

Для профилактики рекомендуется соблюдать режим дня, гулять на свежем воздухе, правильно питаться и избегать чрезмерной учебной нагрузки, заключила Пичугина.