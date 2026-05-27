Психиатр Перминова назвала регулярное употребление алкоголя в выходные признаком зависимости

Тульский психиатр-нарколог Юлия Перминова сообщила РИА «Новости» , что регулярное употребление алкоголя по выходным и навязчивое желание выпить могут указывать на зависимость.

Эксперт подчеркнула, что алкоголизм — это хроническое заболевание, которое постоянно прогрессирует. Оно проявляется в непреодолимой тяге к спиртному и приводит к развитию как психической, так и физической зависимости. Алкоголизм имеет три стадии, каждая из которых характеризуется своими клиническими признаками.

«Определение алкоголизма основывается на существующих клинических проявлениях и изменениях в организме, а не просто на количестве и частоте употребляемого алкоголя», — привел слова доктора сайт «Ридус».