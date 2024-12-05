Психиатр Ответчиков предупредил о развитии тревожного расстройства при негативных установках

Психиатр и психотерапевт Центра когнитивного здоровья Федерального медико-биологического агентства России Михаил Ответчиков рассказал, как негативные установки влияют на жизнь человека. Его слова опубликовал сайт KP.RU .

Так, канцерофобия — боязнь заболеть раком — не способна напрямую привести к развитию злокачественной опухоли. Однако такое состояние оказывает негативное воздействие на качество жизни, отметил врач.

Он пояснил, что постоянное чувство страха может спровоцировать хронический стресс, тревожность, депрессию и другие психоэмоциональные расстройства. Порой фиксация на недуге принимает форму навязчивых мыслей, предупредил Ответчиков.