Психиатр Ответчиков предупредил о развитии тревожного расстройства при негативных установках

Психиатр и психотерапевт Центра когнитивного здоровья Федерального медико-биологического агентства России Михаил Ответчиков рассказал, как негативные установки влияют на жизнь человека. Его слова опубликовал сайт KP.RU.
Так, канцерофобия — боязнь заболеть раком — не способна напрямую привести к развитию злокачественной опухоли. Однако такое состояние оказывает негативное воздействие на качество жизни, отметил врач.
Он пояснил, что постоянное чувство страха может спровоцировать хронический стресс, тревожность, депрессию и другие психоэмоциональные расстройства. Порой фиксация на недуге принимает форму навязчивых мыслей, предупредил Ответчиков.
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