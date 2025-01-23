Психиатр Нурдаев: частое сравнение себя с другими может говорить о дисморфофобии

Врач-психиатр медицинской компании «СберЗдоровье» Виктор Нурдаев в беседе с «Известиями» объяснил, что сравнение своей внешности с более привлекательными людьми в социальных сетях может привести к выявлению предполагаемых недостатков, что в свою очередь способно вызвать недовольство собой.

Если человек начинает фиксироваться на этих недостатках, пытаясь устранить их с помощью косметических процедур или пластических операций, но продолжает чувствовать неудовлетворенность, это может свидетельствовать о дисморфофобии.

Дисморфофобия, или расстройство восприятия своего тела, характеризуется чрезмерной обеспокоенностью незначимыми или воображаемыми изъянами внешности. Такие люди могут уделять часы времени осмотру себя в зеркалах или, наоборот, избегать любого отражения, чтобы не замечать «недостатки». Это состояние часто сопровождается тревогой, депрессией или социальной изоляцией.

Такие люди могут отменять встречи, отказываться от фотографии и носить одежду, закрывающую «проблемные зоны», уточнил Нурдаев.