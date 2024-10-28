Психиатр-нарколог Казанцев: курение бестабачных стиков с чаем может вызвать аллергию и отек Квинке

В России набирают популярность стики для систем нагревания, в которых привычный табак заменяют чаем. Однако такая продукция вряд ли может нивелировать вред курения, рассказал психиатр-нарколог высшей категории Алексей Казанцев в беседе с «ФедералПресс».

Он отметил, что в подобных стиках, помимо чая, присутствуют такие добавки, как смолы и ароматизаторы. Постоянное курение может привести к возникновению или обострению аллергии, бронхоспазмов и даже отека Квинке.

По мнению Казанцева, любое вздыхание паров при нагревании оказывает вред для здоровья организма. Исключение — назначенные врачом ингаляции.

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