Психиатр Мещеряков предупредил, что средства от тревожности вызывают зависимость

Некоторые россияне по-прежнему видят в валокордине и аналогичных спиртовых каплях безопасное решение для успокоения. Однако специалисты в области психиатрии предостерегают: такие широко известные препараты могут представлять серьезную угрозу для здоровья. Врач-психиатр Александр Мещеряков пояснил KP.RU , что в основе этих средств лежит фенобарбитал, который вызывает привыкание, зависимость и специфическую энцефалопатию.

«Говоря простым языком, человек глупеет», — подчеркнул он.

Психиатр также отметил, что попытки справиться с тревожностью при помощи «народных средств», таких как настои и травы, не только не приносят желаемого эффекта, но и могут быть опасны. Особенно это касается случаев, когда в одном средстве смешиваются более трех-четырех компонентов, взаимодействие которых недостаточно изучено.

«В „натуральных“ успокоительных — по семь и больше трав. Да еще спирт и куча вспомогательных веществ. При этом с доказательствами эффективности опять большие проблемы», — отметил специалист.

На самом деле существуют проверенные препараты от тревожности, но их должен подбирать только врач. Самолечение и вера в народные средства могут привести к ухудшению состояния.