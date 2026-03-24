Психиатр Менделевич заявил, что депрессия не передается по наследству, но можно выявить предрасположенность

Психиатр, психотерапевт и нарколог Владимир Менделевич заявил ИА НСН , что нет исследований, подтверждающих прямую передачу депрессии по наследству. Есть склонность и предрасположенность, которые можно выявить с помощью тестов. Они помогают понять, насколько у человека развиты «фильтры пессимизма».

В мире более миллиарда людей страдают от психических заболеваний. В России за последние четыре года число случаев депрессии и тревожных расстройств выросло на 21,5% и достигло четырех миллионов человек. Эксперт отметил, что весной у людей с психическими расстройствами чаще случаются рецидивы из-за перестройки биологических систем организма и резких перепадов настроения.

Психиатр добавил, что именно в этот сезон у людей с биполярным расстройством чаще возникают маниакальные состояния и пики суидальности. В переходные месяцы число экстренных психиатрических обращений возрастает на 10–15%, а в марте и апреле количество случаев бессонницы увеличивается на 20% по сравнению с остальными месяцами года.