Психиатр Маркевич рассказала о влиянии сладкой газировки и энергетиков на нервную систему подростков

Психиатр Анастасия Маркевич рассказала о влиянии сладкой газировки и энергетиков на нервную систему подростков. Как отметила медик в беседе с редакцией «Краснодарские известия» , важно понимать, какие процессы происходят в организме после употребления сладких газированных напитков.

Во Владивостоке 12-летнего мальчика доставили в больницу с кровавой рвотой из-за эрозивного гастрита, вызванного газировкой, сообщили РИА «Новости».

Бутылка колы содержит около 10 чайных ложек сахара. После такого количества глюкоза в крови резко возрастает, затем организм выбрасывает инсулин, и через час-два уровень сахара падает. Этот спад тело воспринимает как стресс: повышаются кортизол и адреналин. Возникают раздражительность, тревога, внутренняя дрожь — и снова появляется тяга к сладкому.

Подростки особенно уязвимы, поскольку их префронтальная кора, отвечающая за самоконтроль и эмоциональную регуляцию, дозревает до 25 лет. Исследования показывают, что при высоком потреблении добавленного сахара риск депрессии выше на 23%, а тревожных расстройств — на 25–34% в зависимости от возраста.

Маркевич также отметила, что в одной банке энергетика содержится 150–300 мг кофеина, тогда как в чашке кофе — около 80–100 мг. Кофеин блокирует аденозиновые рецепторы, и мозг не получает сигнал о необходимости отдыха. При потреблении свыше 400 мг кофеина в сутки тревожные симптомы фиксируют чаще.