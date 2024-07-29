Психиатр Лукьянов рассказал, что сильная жара может вызвать нарушение мозгового кровообращения

Недостаток жидкости и кислорода в организме может привести к сбоям в мозговом кровообращении. В такие периоды часто усугубляются психические расстройства, особенно у пожилых пациентов, страдающих подобными проблемами, сообщил Николай Лукьянов радиостанции «Говорит Москва».

По его словам, экстремальная жара негативно сказывается на организме, включая психическое здоровье. При высоких температурах из-за чрезмерного потоотделения может возникать обезвоживание. Также люди испытывают нехватку кислорода и колебания кровяного давления — все это может привести к нарушениям в кровоснабжении мозга.

Кроме того, происходит изменение состава крови. Эти факторы негативно влияют на функции головного мозга и, соответственно, на психическое состояние, особенно у пожилых людей с психическими заболеваниями. В жаркую погоду также усиливаются проявления стресса, а нарушения сна становятся обычным делом.

Психологические костыли. Зачем британки принялись закапывать сосиски перед свадьбой

Бомбардировка любовью. Как люди попадают в секты

Фейк об убийстве детей в Донбассе в 2014-м ради «даты памяти» опровергли

Олимпиада по Шпенглеру. Почему субботнее шоу кажется нам провинциальным

Латиноамериканские страсти. Как прошли президентские выборы в Венесуэле и что теперь будет

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте