Психиатр Лэн: при болезни Альцгеймера происходит задержка быстрого сна

Профессор психиатрии Калифорнийского университета (США) Юэ Лэн назвала неожиданный ночной симптом болезни Альцгеймера. Об этом сообщила « Свободная пресса » со ссылкой на The Sun.

По словам эксперта, пациентам с таким недугом требуется больше времени для погружения в фазу быстрого сна. Согласно результатам исследования, у людей с легкой формой когнитивного расстройства фаза быстрого сна начинается спустя 98 минут, при болезни Альцгейнера — спустя 193 минуты.

Как пояснила психиатр, задержка в данном случае нарушает способность мозга обрабатывать информацию и мешает процессам запоминания и обучения. Недостаток быстрого сна повышает уровень стресса, из-за чего страдает важнейшая структура мозга — гиппокамп.