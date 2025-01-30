Психиатр Лэн: при болезни Альцгеймера происходит задержка быстрого сна

Профессор психиатрии Калифорнийского университета (США) Юэ Лэн назвала неожиданный ночной симптом болезни Альцгеймера. Об этом сообщила «Свободная пресса» со ссылкой на The Sun.
По словам эксперта, пациентам с таким недугом требуется больше времени для погружения в фазу быстрого сна. Согласно результатам исследования, у людей с легкой формой когнитивного расстройства фаза быстрого сна начинается спустя 98 минут, при болезни Альцгейнера — спустя 193 минуты.
Как пояснила психиатр, задержка в данном случае нарушает способность мозга обрабатывать информацию и мешает процессам запоминания и обучения. Недостаток быстрого сна повышает уровень стресса, из-за чего страдает важнейшая структура мозга — гиппокамп.
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