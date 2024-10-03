Психиатр Лазарев рассказал, что потеря контроля является признаком алкоголизма

Существуют определенные критерии для определения алкогольной зависимости, о которых рассказал «ФедералПресс» психиатр и нарколог Игорь Лазарев, главный врач Клиники доктора Лазарева.

Основным признаком является патологическое влечение к алкоголю, проявляющееся в неконтролируемой тяге. Другим фактором является потеря контроля, когда человек употребляет больше, чем планировал.

Также важен рост толерантности: для достижения прежнего эффекта требуется больше спиртного. Критерием зависимости является синдром отмены, проявляющийся ухудшением самочувствия при снижении дозы или прекращении употребления.

Потеря интереса к привычным занятиям, таким как хобби и работа, а также наличие жизненных проблем из-за алкоголя при отсутствии желания бросить пить — также важные признаки зависимости.