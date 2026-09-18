Психиатр Лазарев предупредил о риске психических расстройств от злоупотребления противовирусными

В России зафиксирован опасный тренд, в рамках которого подростки начали употреблять противовирусный препарат, способный вызывать галлюцинации при передозировке. Осложняет ситуацию то, что данное лекарство отпускается в аптеках без рецепта врача.

Как пояснил Лазарев, в больших дозах компоненты таких медикаментов могут воздействовать на глутаматные рецепторы по аналогии с анестетиками. Это провоцирует диссоциацию, расщепление сознания, измененное восприятие реальности и зрительные или слуховые галлюцинации. При этом специалист подчеркнул, что влияние лекарства на организм в подобных сверхвысоких концентрациях не изучалось клинически, поэтому последствия трудно предугадать заранее. Под угрозой оказывается не только ментальное здоровье, но и физическое состояние человека.

По мнению медика, решить проблему могут только профилактические меры — информирование о последствиях употребления препаратов в неконтролируемых количествах. При работе с подростками необходимо приводить конкретные примеры и подробно описывать физиологические риски.